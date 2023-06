103 lata temu powołano do życia Szkołę Morską w Tczewie. To kolebka polskiej marynarki handlowej | zdjęcia

Odrodzona Polska nie miała morskich portów

Odrodzona po zaborach Polska nie miała własnych portów , nie licząc niewielkiego portu w Pucku, ale tam brakowało wolnych obiektów, które można byłoby wykorzystać na potrzeby morskiej placówki. Gdańsk, jako Wolne Miasto pod wpływami niemieckimi odpadał pod kątem lokalizacji szkoły morskiej. Wybór padł więc na Tczew, który poprzez Wisłę był najbliżej morza. No i miał jeszcze budynek do zagospodarowania po dawnej szkole żeńskiej.

Rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie

W 1923 roku pierwsi absolwenci Szkoły Morskiej w Tczewie

Czy Tczew miał szansę stać się głównym portem w odrodzonej Polsce?

Czy Tczew kiedykolwiek miał szansę stać się główym portem w odrodzonej Polsce, mimo, że nie leży nad morzem? Na początku niektóre środowiska związane z gospodarką morską lansowały takie rozwiązania. Idea budowy portu w Tczewie i połączenie go z Gdańskiem za pomocą kanału została zainicjowana już w 1919 przez Tadeusza Tillingera, kierownika Dyrekcji Dróg Wodnych w Warszawie. Chodziło o budowę kanału biegnącego równolegle do koryta Wisły (28 km), który miał połączyć Tczew ze Świnem oraz z portem w Gdańsku przez śluzę w Przegalinie. Przez krótki czas ten plan miał nawet status projektu rządowego. Sejm, który obradował w lutym 1920 roku przyjął uchwałę o treści: „Upoważnia się rząd, aby bezzwłocznie przystąpił do opracowania projektu portu morskiego na lewym brzegu Wisły na terytorium województwa pomorskiego oraz do pogłębienia koryta Wisły od ujęcia pod Świbnem do projektowanego portu morskiego”.