Do jakiego przedszkola w Tczewie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Tczewie?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Tczewie?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli są prowadzone zwykle w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych są one ustalane odgórnie i zapisane w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.