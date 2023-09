Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Tczewie? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Wyzwolenia 18, 83-115 Swarożyn numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Parkowa 7, 83-110 Gniszewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dąbrówka Tczewska 37, 83-111 Dąbrówka Tczewska numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 6, 83-111 Miłobądz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dalwin 22, 83-113 Dalwin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 11, 83-110 Czarlin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Boroszewo 34, 83-115 Boroszewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Piękna 1, 83-110 Bałdowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kościelna 7, 83-113 Turze numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Parkowa 79/10, 83-112 Szpęgawa numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kasztanowa 24, 83-112 Rokitki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Mieścin 36, 83-111 Mieścin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Małżewo 5, 83-113 Małżewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Nowa 4, 83-111 Malenin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sportowa 10, 83-112 Lubiszewo Tczewskie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Śliwiny 27A, 83-110 Śliwiny numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Łukocin 17, 83-113 Łukocin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 2A, 83-110 Tczewskie Łąki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych. Czy mogą głosować z domu?

Możliwość daje głosowanie korespondencyjne, czyli takie rozwiązanie, w którym wyborca otrzymuje zestaw dokumentów, dzięki któremu możliwe jest prawidłowe oddanie głosu w wyborach. Do głosowania korespondencyjnego uprawnienia mają obecnie wyborcy: