Groził, że wysadzi w powietrze kamienicę w Tczewie. Jest już za kratkami

- Mundurowi zatrzymali 39-latka i przewieźli go do komendy, gdzie trafił do policyjnej celi. Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Wczoraj (7.03.2024 r.) mieszkaniec Tczewa został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania spowodowania zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat - informuje sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.