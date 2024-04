Kwiecień 2024 w Tczewie: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już niebawem. Prezentujemy pełną listę osób, które powalczą o mandaty w radzie powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, sprawdzisz to tutaj.

Zobacz, kto kandyduje w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydaci na prezydenta zostali przedstawieni przez PKW. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej więcej szczegółów

Rynek w Gniewie stał się wesoły i kolorowy, a to za sprawą jarmarku wielkanocnego. W świąteczny nastrój wprowadziły stoiska, wypieki, pisanki, występy, a także konkurs na napiękniejsze ozdoby wielkanocne.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Tczewa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mundurowi z Komisariatu Policji w Pelplinie zatrzymali 26-latka, który był poszukiwany przez policjantów z wydziału kryminalnego za kradzieże. Mieszkańcowi Starogardu Gdańskiego grozi do 7,5 roku więzienia.

Po raz 13. Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała w Nowym Jorku konferencję z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. Polskę reprezentował na niej Andrzej Stolarek, mieszkaniec Tczewa i podopieczny Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (PSONI).

Na Osiedlu Suchostrzygi w Tczewie zorganizowano miejskie spotkanie wielkanocne. Choć aura nie do końca sprzyjała, to nie brakowało chętnych do wspólnego spędzenia czasu. W czasie festynu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze palmy wielkanocne.