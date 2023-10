Lista lokali wyborczych w gm. Tczew. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos Redakcja Naszemiasto.pl

Jak zagłosować w wyborach parlamentarnych 2023? Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w głosowaniu, będzie mógł to zrobić tylko jeden raz, od godziny 7:00 do godziny 21:00. W gm. Tczew znajduje się wiele lokali wyborczych, mieszkańcy są przypisani do obwodowych komisji wyborczych zgodnie z adresem zamieszkania. Przeczytaj, co musisz zrobić, aby zagłosować w wyborach parlamentarnych na terenie gm. Tczew.