Na co stawia Mirosław Chyła, burmistrz Pelplina? Czy gmina jest samorządem dwóch prędkości?

W naszym cyklu "Samorząd od nowa" rozmawiamy z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami, którzy pełnią te stanowiska w nowej kadencji samorządu. Poniżej rozmowa z Mirosławem Chyłą, burmistrzem Pelplina.

Jakie są pana priorytety w kadencji samorządowej 2024-2029? Bardzo trudno jest wskazać priorytety, gdyż tych zadań szalenie istotnych dla naszej samorządowej wspólnoty jest niezmiernie dużo. Do priorytetów nowej kadencji w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji bez wątpienia zaliczyć trzeba kolejne etapy modernizacji dróg gminnych oraz kontynuację dobrej współpracy z samorządami powiatu i województwa w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej. Chodzi m.in. o zakup zeroemisyjnego taboru i rozbudowę autobusowej komunikacji gminnej. Właśnie rozstrzygamy przetarg na zakup trzech autobusów elektrycznych. Budowa węzła komunikacyjnego obsługującego ruch kołowy i kolejowy (poczekalnia, kasy, WC, siedziba straży miejskiej) i parkingów wraz z modernizacją dróg dojazdowych na terenach przydworcowych. Środki na to zadanie mamy już praktycznie zapewnione w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Innym obszarem, w którym wskazać mogę kilka priorytetów jest energetyka. Tutaj musimy skupić się na budowie potencjału produkcji energii z OZE w ramach pelplińskiej spółdzielni energetycznej oraz klastra energii Pelplin. Mam nadzieję, że pozwoli to na obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej dla podmiotów z terenu miasta i gminy Pelplin, zarówno naszych mieszkańców, jak i przedsiębiorców. A jednocześnie przyczyni się to do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy. Jednakże najważniejszym priorytetem jest zrównoważanie budżetu, który po stronie dochodów na skutek tzw. Polskiego Ładu został dosłownie zdemolowany. W tej kwestii wszystkie samorządy oczekują natychmiastowych działań strony rządowej.

Był pan burmistrzem Pelplina także w poprzedniej kadencji. Czy gmina to samorząd dwóch prędkości (miasto, wieś), czy już nie? Mówił pan: "Przez ostatnie pięć lat robiłem wszystko, aby gmina Pelplin nie była samorządem dwóch prędkości"... Przez ostatnie lata udało nam się zrobić bardzo dużo, aby zmienić ten trend, o czym świadczą konkretne kwoty po stronie nakładów inwestycyjnych na terenach wiejskich naszej gminy. Zrealizowaliśmy w naszych sołectwach szereg przedsięwzięć, a niektóre, zwłaszcza te drogowe, są w trakcie realizacji. Wynik wyborczy jaki udało mi się osiągnąć w ostatnich wyborach świadczy, że mieszkańcy dostrzegają i pozytywnie oceniają ten kierunek polityki samorządowej. Dziś bez wątpienia nie możemy mówić o gminie Pelplin jako o środowisku miejsko-wiejskim dwóch prędkości.

Jakie, według pana, są atuty gminy Pelplin? Pelplin i ziemia pelplińska to blisko 800-letnie dziedzictwo pięknej, ale i czasami bardzo bolesnej historii. To miejsce na mapie Pomorza, które w mojej ocenie posiada mnóstwo atutów. Największy z nich to światowej klasy zabytki, jakimi są: pocysterski kompleks klasztorny wraz z parkiem barokowym oraz jedyny w Polsce egzemplarz biblii Gutenberga. Stanowią one ogromną atrakcję turystyczną, ale z drugiej strony tworzą bariery w rozwoju gospodarczym naszej gminy w postaci ochrony konserwatorskiej. Ogromnym atutem gminy Pelplin jest doskonałe skomunikowanie poprzez autostradę oraz magistralę kolejową z trójmiejską aglomeracją – czyli dostępem do rynku pracy, wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych, kulturalnych, szkolnictwa itp. Atut ten „daje” korzyści w dwóch kierunkach – gdyż w ostatnim czasie poprzez liczne inwestycje mieszkaniowe Pelplin oferuje atrakcyjne finansowo a zarazem przyjazne środowiskowo miejsce do zamieszkania. Cisza, spokój, bezpieczeństwo, przyjazne środowisko w połączeniu z atrakcyjną – w porównaniu z np. rynkiem trójmiejskim – ceną nieruchomości, przy niewielkim oddaleniu od Gdańska (30 minut podróży), daje naszej gminie ogromny atut, który umiejętnie wykorzystany wyhamuje, mam nadzieję, proces depopulacji.

Innym niezmiernie ważnym atutem jest wybudowana w ostatnich latach w okolicach naszego miasta infrastruktura energetyczna – GPZ, linie przesyłowe, odnawialne źródła energii. Wszystko to daje realne szanse na „tańszą” energię oraz bezpieczeństwo energetyczne – elementy, których waga będzie dla nas wszystkich coraz bardziej istotna i trudna do zapewnienia. Jakie widzi pan największe zagrożenia dla rozwoju gminy? W mojej ocenie największe zagrożenie to finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania gminy. Ostatnie lata to ogromny wzrost kosztów oświaty, pomocy społecznej przy jednoczesnym ograniczeniu dochodów własnych. Gminy straciły wskutek m.in. wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. W przypadku naszego samorządu to „ubytek” liczony w milionach złotych rocznie. Co w połączeniu z niedoszacowaną od kilkunastu lat subwencją oświatową, powoduje ogromny wyłom w finansach większości samorządów.

Dworzec kolejowy w Pelplinie i jego otoczenie to nie jest najlepsza wizytówka miasta. Czy jest realna szansa na zmianę, a jeśli tak, to kiedy?

Jest nie tylko realna szansa, ale zapewnienie, iż problem, z którym nasz samorząd próbuje zmierzyć się już od kilkunastu lat, będzie rozwiązany. Tak jak wspomniałem, mamy praktycznie pozyskane dofinansowanie (blisko 9 mln zł) w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na budowę węzła komunikacyjnego na terenach przylegających do dworca PKP. Jesteśmy w trakcie pozyskiwania od PKP terenów na cele inwestycyjne oraz tworzenia koncepcji węzła. Planowane zakończenie prac projektowych i budowlanych to najpóźniej 2026 rok. Szacunkowa wartość projektu to kwota około 14 mln zł. Dziękuję za rozmowę. ***

Mirosław Chyła ma 51 lat. Jest burmistrzem Pelplina drugą kadencję. Wcześniej pracował w Wydawnictwie Bernardinum oraz w Collegium Marianum w Pelplinie. Wykształcenie poligraficznie i nauczycielskie (w-f). Absolwent AWFiS w Gdańsku, żonaty (żona Joanna). Wolny czas, którego mu brakuje, stara się spędzać aktywnie - biegi, piłka nożna, koszykówka.

