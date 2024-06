Narkotyki w dziecięcej przyczepce rowerowej. Mężczyzna zatrzymany o północy

Do zatrzymania doszło tuż przed północą.

Narkotyki, waga jubilerka i gotówka

W miniony weekend na drogach powiatu tczewskiego doszło do kilku kolizji. Zatrzymano także kierowców pod wpływem alkoholu. Policja apeluje o rozwagę na drogach.

39-letni mieszkaniec Tczewa został przewieziony do policyjnej celi. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór, co oznacza, że będzie musiał on regularnie meldować się w komendzie policji.