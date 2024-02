Niezwykła księga warta fortunę. Znajduje się na Pomorzu i rzadko jest pokazywana (wideo)

Średniowieczny skryba przepisywał księgę pół życia. Gutenberg to przyspieszył

Słynna Biblia Gutenberga. Wydrukowano 180 egzemplarzy, zachowało się 47

Pierwszą księgą, jaką Jan Gutenberg wydrukował, była Biblia w nakładzie około 180 egzemplarzy, w tym 145 na papierze czerpanym, a 35 na pergaminie. Do naszych czasów przetrwało 47 egzemplarzy tej najcenniejszej drukowanej książki świata - 35 papierowych i 12 pergaminowych. Jeden z najstarszych zachowanych egzemplarzy Biblii Gutenberga znajduje się w Polsce. Przechowywany jest w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Oryginał jest rzadko publicznie pokazywany, ale być może niedługo to się zmieni. A to m.in. za sprawą wspomnianego już na wstępie projektu badawczego i zarazem popularyzatorskiego.

Jedyna Biblia Gutenberga w Polsce. Pelpliński egzemplarz jest najlepiej przebadany na świecie

Tylko 17 pełnych dwutomowych egzemplarzy Biblii Gutenberga, w tym w Pelplinie

- Biblia znajdująca się w Pelplinie należy do zaledwie 17 pełnych dwutomowych egzemplarzy. Jest jedyną Biblią Gutenberga w Polsce i jedną z nielicznych na świecie, które przetrwały w oryginalnej integralnej oprawie z XV wieku. To deskowe oprawy z dębiny w ślepo tłoczonym obleczeniu z barwionej pierwotnie na czerwono koziej skóry, z mosiężnymi zapinkami, narożnikami i guzami, które wykonał mistrz Henryk Coster z Lubeki - mówił w czasie sympozjum prof. Juliusz Raczkowski.

Zaginęła jedna karta tekstu Apokalipsy

Karty zostały przygotowane do druku poprzez przyklejenie klejem zwierzęcym. Badacze nierzadko identyfikowali obecność włosów zwierzęcych, które znalazły się w strukturze papieru przypuszczalnie podczas suszenia jeszcze mokrych arkuszy. Tekst biblii składało kilku zecerów (przyjmuje się, że od 2 do 6).

Szczególne słynne zabrudzenie pelplińskiej biblii na karcie 46

Świadkiem tragedii, jaką była II wojna światowa, jest wpis prof. Karola Estreichera na wyklejce przedniej I tomu Biblii o treści: “Niniejszy egzemplarz Biblii Gutenberga wywieziony przed inwazją niemiecką w sierpniu 1939 z Warszawy do Paryża, złożony został w Bibliotece Polskiej w Paryżu. W chwili gdy Paryż został w maju 1940 [dotknięty] przez ofensywę niemiecką Biblia niniejsza zostaje wywieziona przez Rząd Polski z Paryża do Angers. Dr Karol Estreicher. 22/v 1940. Biblia stanowi własność kapituły Pelplińskiej”.

Na szczególną uwagę zasługuje słynne już zabrudzenie z karty 46 w pierwszym tomie, które kształtem zbliżone jest do prostokąta. To ślad przewróconej czcionki.

Historia wędrówki pelplińskiej Biblii Gutenberga. To scenariusz na sensacyjny film

Przyjmuje się, iż na przełomie XV i XVI wieku biskup Mikołaj Chrapicki zakupił dwa tomy biblii Gutenberga do swojej kolekcji rękopisów i inkunabułów znajdujących się w Lubawie. Następnie biblia przekazana została przez niego do Klasztoru Bernardynów w Lubawie. W 1821 roku nastąpiła kasata konwentu Bernardynów. W 1833 roku biblia trafiła do Pelplina, który od 1824 r. był stolicą dawnej diecezji chełmińskiej. Przez długi czas, do 1897 r. tej księgi znajdującej się w Pelplinie nie uznawano za oryginalną Biblię Gutenberga. Zmieniły to dopiero analizy dr Georga Paula Schwenke, który jako pierwszy przeprowadził gruntowne badania nad XV-wiecznymi drukami, w tym szczególnie nad dziełami z drukarni Jana Gutenberga w Moguncji. Peplińską biblię porównał z egzemplarzem znajdującym się w Berlinie. Wyniki badań opublikował w 1900 r.

W sierpniu 1939 r. biblia została ewakuowana z Pelplina do Warszawy i zdeponowana w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas oblężenia Warszawy, we wrześniu 1939 r. biblię przewieziono do Biblioteki Polskiej w Paryżu. W kwietniu 1940 r. wywieziono ją do siedziby polskiego rządu emigracyjnego w Angers. W czerwcu 1940 trafiła do Londynu. Pod koniec czerwca 1940 r. kufry z biblią i innymi skarbami popłynęły "Batorym" do Kanady. Do początku 1959 r. biblia była zabezpieczona w podziemnym skarbcu w Ottawie.