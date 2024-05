Niezwykła turystyczna atrakcja. Ma ponad 100 lat. To Czerwony Most

Stalowy most wsparty jest na betonowych filarach i przyczółkach. Nazywany jest czerwonym mostem, ale nie chodzi tu o związki z komunistami, czy Armią Czerwoną, a to, że kiedyś był pomalowany na taki kolor.

Czerwony most stanowił część linii kolejowej

Linia kolejowa miała 79 kilometrów. Budowano ją etapami. 1 listopada 1896 roku do użytku oddano odcinek Grzmiąca - Śliwno Bobolickie. 15 grudnia 1897 roku linię wydłużono do Bobolic. 15 lipca 1903 roku otworzono odcinek z Bobolic do Polanowa. 1 listopada 1921 roku linię wydłużono z Polanowa do Korzybia (cały przebieg linii to: Grzmiąca – Mieszałki – Bobolice – Buszynko – Drzewiany – Górawino – Chocimino – Polanów – Rzeczyca Wielka – Rochowo – Mzdowo – Krąg Miastecki – Podgórki – Żukowo Sławieńskie – Korzybie).