Olek Kropidłowski z Tczewa walczy o lepsze życie. Możemy pomóc chłopcu | wideo, zdjęcia

- Oluś jak się urodził, to dostał na początku w szpitalu 10 punktów w skali Apgar, czyli że wszystko jest w porządku. Później okazało się, że jest inaczej. Stwierdzono płyn w mózgu. Kolejne badania potwierdziły dziecięce porażenie mózgowe i lewostronny niedowład. Olek o mało nie umarł po narkozie. Nie mogli go dobudzić. Na szczęście się udało. Przeżyliśmy koszmar - mówi Malwina Kropidłowska, mama Olka.

Olek ma problemy z chodzeniem i chwytaniem

Olek ma objawy padaczki

- Zaczęły pojawiać się jej objawy. Bez szybkiej diagnozy i odpowiednich leków może prowadzić to do powiększania się martwicy w mózgu Olusia - oznajmia pani Malwina.

Szansą na lepsze życie chłopa jest leczenie (leki) i stała rehabilitacja, aby nie doszło do zaniku mięśni. To, co jest w ramach NFZ, to zbyt mało.

