Plac zabaw retro. Kamienica przy ulicy Podmurnej 15 w Tczewie zaprasza | WIDEO

- To niezwykła wystawa o zabawkach i zabawach z dzieciństwa pokolenia 40 plus. Na wystawie zobaczymy misie, lalki, samochodziki, książki, czasopisma, sanki, rower i wiele innych ciekawych rzeczy. To nie tylko wystawa, na której coś się ogląda i czyta. Proponujemy także wystawę interaktywną dla dzieci, m.in. z zagadkami. Dodatkową atrakcją będą bajki wyświetlane z diaskopu - mówi Małgorzata Kruk z Fabryki Sztuk w Tczewie.