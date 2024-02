Prasówka 10.02.2024 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

10 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Kociewia. To doskonała okazja, aby bliżej poznać tę fascynującą część Polski. Kociewie, region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, skrywa wiele atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i przyrody. Oto nasze propozycje na najciekawsze miejsca do odwiedzenia podczas wycieczki po Kociewiu.

Data urodzenia to nie tylko szereg cyfr, ale też ukryta prawda o naszych przyszłych losach oraz cechach osobowości. Tak przynajmniej zakłada astrologia. Jej znawcy od lat próbują ustalić wspólne cechy dla przedstawicieli poszczególnych znaków. Zobacz, jakie masz zalety i jakimi atutami charakteryzują się inni przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca.

Trwa protest rolników z powiatu tczewskiego. Zaczął się o godzinie 11 w Gniewie. Kilkadziesiąt ciągników i innych maszyn rolniczych porusza się w kolumnie drogą krajową nr 91. Po drodze, m.in. w Czarlinie dołączają kolejni protestujący. Kolumna zmierza do Tczewa. Rolnicy protestują z powodu polityki Unii Europejskiej dotyczącej m.in. przedłużenia bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku oraz zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, który ma prowadzić do ograniczenia produkcji w związku z planowanym wprowadzeniem zwiększonych wymagań środowiskowych.