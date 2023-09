Prasówka 13.09.2023 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

Stara śluza w Rybakach, kościoły i inne zabytkowe obiekty, ślady osadników holenderskich w Międzyłężu, Małych i Wielkich Walichnowach. I to wszystko w otoczeniu Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie gminy Subkowy i Pelplin. To turystyczno-historyczna propozycja rowerowej wycieczki. Do pokonania jest około 30 kilometrów.