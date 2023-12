Prasówka 14.12.2023 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Pelplina. Do wyboru jest pięć projektów. Pula do podziału wynosi 100 tysięcy złotych.

Ścisk i omdlenia. Tak pasażerowie przedstawiają nam podróże pociągiem Polregio z Tczewa do Gdańska. Mieszkańcy domagają się zwiększenia liczby wagonów. Co na to regionalny przewoźnik? Zachęca do skorzystania z innego pociągu, który jedzie do celu dłużej.

tczewskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowało świąteczny kiermasz. Były bogate stoiska, konkurs kolęd, występy.