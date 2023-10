Prasówka 18.10.2023 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

Trzecia Droga wprowadziła do Sejmu 65 posłów. Grupa ta zawiera wiele nowych twarzy z partii Polska 2050, byłych posłów innych ugrupowań oraz przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według naszych wyliczeń PSL wprowadził 27 swoich członków. Ludowcy zwiększają stan posiadania w porównaniu z obecną kadencją Sejmu.

Pomorscy kandydaci z Koalicji Obywatelskiej postanowili podsumować wybory parlamentarne. Konferencja prasowa w tej sprawie miała miejsce we wtorek, 17 października. Na spotkaniu obecny były m.in. posłanki Agnieszka Pomaska, Barbara Nowacka, ale również - wkrótce poseł - Jacek Karnowski oraz przyszła senatorka Anna Górska.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.