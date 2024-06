Prasówka 20.06.2024 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

Trzeci przetarg ogłoszony przez miasto Tczew na remont zabytkowego wiatraka okazał się skuteczny. Wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano już umowę. To firma Modern House z Rawy Wyżnej.

Do 26 czerwca 2024 r. mieszkańcy gminy Gniew mogą wypowiedzieć się w konsultacjach na temat zakończonego programu rewitalizacji gminy Gniew z lat 2016-2023. Wcześniej przeprowadzono badanie ankietowe.

Justyna Haberka, która w listopadzie ubiegłego roku zdobyła tytuł Polska Miss 2023, przygotowuje się do debiutu w świecie muzyki. Ta piękna mieszkanka Olkusza, na co dzień studiująca na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wkrótce zaprezentuje swoje umiejętności wokalne. Jej pierwszy singiel zostanie wydany w piątek, 21 czerwca.

Kutaisi jest trzecim co do wielkości miastem w Gruzji (po Tibilisi i Batumi), ale ma największy i najlepszy bazar. Warzywa, owoce, sery, słodycze, wino, czacza, aromatyczne przyprawy. Tanio, świeżo i smacznie. A to wszystko nieco w stylu retro. Czas jakby się tu zatrzymał.