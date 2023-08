Prasówka 9.08.2023 Tczew. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tczewa

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizuje ogólnopolską zbiórkę pamiątek, eksponatów związanych z historycznymi mostami tczewskimi. W niedalekiej przyszłości mają one wzbogacić ofertę Muzeum Mostów Tczewskich. To placówka, której tworzenie rozpoczęli gdańscy muzealnicy.

12 sierpnia (sobota) 2023 roku Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie zaprasza na Plac Hallera na spektakl plenerowy "Klasa" w wykonaniu Teatru Snów. Przedstawienie inspirowane jest opowiadaniami Brunona Schulza. Początek o godzinie 20. Wstęp wolny.

Emeryt z Tczewa zaciągnął kilka kredytów i pożyczek na łączną kwotę ponad 100 tys. zł., bo poprosiły go o to znajome pracownice jednego z miejscowych banków. To miał być sposób na ich wykazanie się przed przełożonymi. Mężczyzna przekazał pieniądze bankowym oszustkom i już ich nie odzyskał. W ten i w podobny sposób oszukanych może być ponad 40 osób na kilka milionów złotych. Są już areszty w tej sprawie.