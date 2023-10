Prasówka Tczew 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tczewie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.10, w Tczewie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach”?

📢 Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorskim Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie pomorskim. Na Pomorzu wybory według sondażu exit poll 2023 z godziny 21:00 wygrywa Koalicja Obywatelska z 42,6 proc. poparciem przed Prawem i Sprawiedliwością 24,6 proc., Trzecią Drogą 14.1 proc., Lewicą 9,4 proc. i Konfederacją 5,5 proc. 📢 Wyborcza frekwencja w powiecie tczewskim na godzinę 17 wyniosła 57,62 procent Na godzinę 17 frekwencja w powiecie tczewskim wyniosła 57,62 procent. Uprawnionych do głosowania jest 81 726 tysiąca osób, a do godziny 17 wydano 47 089 kart do głosowania.

Prasówka 16.10 Tczew: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Telefony PKW rozgrzane do czerwoności, interwencja policji. "Do takich zachowań dochodzi na terenie całej Polski" Przypadki pytań komisji o kartę referendalną zgłaszane są w różnych częściach Polski – powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW Marcin Chmielnicki. Pełna skala zjawiska będzie znana dopiero po wyborach i referendum – wskazał.

📢 PKW wykluczyła dwóch członków komisji wyborczej w Tczewie za agitację wyborczą W lokalu wyborczym na Osiedlu Bajkowym w Tczewie doszło do naruszeń wyborczych ze strony dwóch członków komisji.

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat. 📢 Powiat tczewski. Frekwencja w wyborach na godzinę 12 wyniosła 22,65 procent W powiecie tczewskim uprawnionych do głosowania jest około 81,5 tysiąca osób. Na godzinę 12 wydano 18 453 karty do głosowania, co stanowi 22,65 procent.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Znane twarze polskiej polityki podczas głosowania - ZDJĘCIA O godzinie 7 rano w niedzielę otwarto lokale wyborcze i rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz ogólnokrajowym referendum. Niektórzy z polityków już pojawili się w obwodowych komisjach wyborczych, aby oddać swój głos. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. Planowo głosowanie potrwa do godziny 21, o ile nie zostanie przedłużone. 📢 Wybory 2023. PKW: Frekwencja prawdopodobnie najwyższa w historii III RP – Można już powiedzieć, że frekwencja jest w tej chwili prawdopodobnie jest największa w dziejach III RP – powiedział podczas wieczornej konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. 📢 Komisje pytają wyborców o udział w referendum. Rzecznik PKW dla i.pl: "Są to działania na potężną skalę" Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.

📢 Komisje pytają wyborców o chęć wzięcia udziału w referendum? Marciniak: To niewłaściwe Niewłaściwe jest zadawanie pytania przez komisję, czy wyborca chce kartę do referendum, do Sejmu czy do Senatu - podkreślił szef PKW Sylwester Marciniak. Wyborcy z całego kraju informują na Twitterze o tego typu przypadkach, gdy członkowie komisji pytali ich, czy chcą brać udział w referendum. 📢 Na Pomorzu otwarto wszystkie lokale wyborcze. Trwają wybory parlamentarne 2023 i referendum ogólnokrajowe W województwie pomorskim w niedzielę o godz. 7 otwarto wszystkie lokale wyborcze w okręgach gdańskim i gdyńsko-słupskim. 📢 Konferencja prasowa PKW - transmisja na żywo. Trwają wybory parlamentarne 2023 oraz referendum ogólnokrajowe W całej Polsce trwają wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza ma zaplanowane cztery konferencje prasowe, na których na bieżąco podawane będą aktualne dane o frekwencji, a także informacje o incydentach wyborczych. Odbędą się one o godz. 10.00, 13.30, 18.30, a także - już po zamknięciu lokali wyborczych - o 22.00. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w portalu i.pl

📢 Wybory parlamentarne 2023 i referendum na Pomorzu. Relacja na żywo! Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8% wygrywa wybory! Wybory Parlamentarne 2023 i Referendum na Pomorzu. Aktualne informacje znajdziesz na temat frekwencji, a po zakończeniu ciszy wyborczej pierwsze sondażowe wyniki. Bądź z nami na bieżąco! Wieczór wyborczy trwa!

