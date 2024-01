Prasówka Tczew 27.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tczewie nie minęło Cię nic ważnego

28 stycznia 1920 roku, po prawie 148 latach niewoli, Pelplin wrócił do Polski. Kilka dni później w mieście pojawił się entuzjastycznie witany generał Józef Haller. W piątek (26.01.2024 r.) na pamiątkę tamtych wydarzeń zorganizowano w Pelplinie inscenizację z przyjazdem generała oraz miejską patriotyczną paradę. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu wideo.

Prasówka 27.01 Tczew: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piątek 26 stycznia 2024 roku jest ostatnim dniem, w którym uczniowie w województwie pomorskim idą do szkoły. Ferie zimowe zaczynają się już w najbliższy poniedziałek i potrwają do 11 lutego. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku i relaksu, ale na policjantów drogówki czeka trudne zadanie - by zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas zimowych podróży.