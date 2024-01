Prasówka Tczew 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tczewie nie minęło Cię nic ważnego

Tczewscy policjanci z pionu kryminalnego zatrzymali w Redzie mężczyznę podejrzanego o kradzieże w drogeriach na terenie Tczewa i Gdyni. Łupem 44-latka padły szczoteczki soniczne, wkłady do maszynek do golenia, kilka opakowań perfum, a nawet sztuczne rzęsy. Poszkodowani oszacowali straty na ponad 3 tysiące złotych.

Prasówka 4.01 Tczew: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny we wsi Opalenie. Do tego okrutnego czynu doszło we wrześniu 2012 roku. Sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.