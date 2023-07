Prasówka Tczew 4.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tczewie nie minęło Cię nic ważnego

To miał być piękny dzień z miłymi wspomieniami dla dzieci, które spędzały urodziny kolegi w sali zabaw Fun Day w Tczewie. Nie był. Solenizantowi nic się nie stało, ale ucierpiał jego kolega. Nadział się na wystający z podłogi metalowy wkręt. Polała się krew, rana jest głęboka. 7-latek trafił na SOR. Emocje w tej sprawie są duże, sprawą zajęła się policja.

Kożuchowska z kwiatami na głowie i białej sukience podkreślającej talię, Iza Krzan w kapeluszu z wielkim rondem i cała na zielono, Agnieszka Kaczorowska-Pela w żakietowej sukience... Całe multum polskich gwiazd pojawiło się na Gali Derby 2023. Wszyscy wystrojeni i uśmiechnięci, cieszyli się sportowymi emocjami i pozowali do zdjęć. Kreacje pań mogą być świetną inspiracją na letnie wydarzenia, takie jak wesela.

Kortyzol to tzw. "hormon stresu". Jeżeli jego poziom jest podwyższony, może nas czekać sporo zdrowotnych konsekwencji. Sprawdźcie, jakie są objawy, które mogą wskazywać na to, że wasz poziom kortyzolu jest podwyższony i jak go skutecznie obniżyć.