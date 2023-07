Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Tczewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Tczew, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paldea Evolved to najnowszy dodatek do kart Pokemon z serii Scarlet & Violet. Jest on dostępny na rynku już od dłuższego czasu, dzięki czemu wiadomo już, które kartoniki są najlepsze. Jak to często bywa, są one jednocześnie najwięcej warte na rynku, przez co pożądają ich zarówno kolekcjonerzy, jak i gracze turniejowi. Zobacz, na które karty najbardziej warto polować.

Ze sporym pożarem mieli do czynienia strażacy w Tczewie. Doszło tam do zapłonu w jednym z warsztatów samochodowych. Ogień udało się opanować, a w zdarzeniu nie było poszkodowanych. Na miejscu pracowało aż jedenaście zastępów straży pożarnej.