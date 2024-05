Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Tczewie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Tczewa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak prezentują się wyniki głosowania w II turze na prezydenta w Tczewie w wyborach 2024”?

Przegląd kwietnia 2024 w Tczewie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak prezentują się wyniki głosowania w II turze na prezydenta w Tczewie w wyborach 2024 Wiemy, kto obejmie fotel prezydenta Tczewa. PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci, którzy zmierzyli się w wyborczej dogrywce. 📢 Majówkowa wędrówka z pięknym widokiem na Wisłę. Cel to Wiosło Małe Nie masz pomysłu na majówkową wędrówkę? To polecamy spacer do Rezerwatu Wiosło Małe. Platforma widokowa w Rezerwacie Wiosło Małe (gmina Gniew) nie jest wysoka, bo ma około dziesięciu metrów. Jednak rozpościera się z niej fantastyczny widok na Wisłę. Pod punkt widokowy można podjechać samochodem, my jednak polecamy pieszą wędrówkę.

📢 Złodziejska para kradła w Tczewie rowery. Ich łupem padła także hulajnoga Złodziejska para (24-latek i 20-latka) ukradła w Tczewie kilka rowerów. Ich łupem padła także elektryczna hulajnoga. Młodzi przestępcy sprzedawali skradziony sprzęt przypadkowym osobom oraz w lombardzie. Zostali zatrzymani.

Prasówka maj Tczew: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tczewa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zapowiedź. Święta majowe w Tczewie. Uroczystości, piknik, inne wydarzenia Majówka w Tczewie to przede wszystkim uroczystości i piknik zaplanowane 3 maja. Z kolei 1 maja Fabryka Sztuk zaprasza na warszaty i do obejrzenia wystaw. Prezentujemy szczegółowy program tczewskiej majówki.

📢 Otwarcie sezonu motocyklowego w Pelplinie. Integracja, występy, konkursy i zabawa W niedzielę (28.04.2024 r.) w Pelplinie zainaugurowano tegoroczny sezon motocyklowy. Spotkanie motocyklistów w tym mieście zorganizowano po jedenastu latach przerwy. Integracja, występy, konkursy i zabawa. Tak to wyglądało. 📢 Mirosław Pobłocki i Jacek Karnowski muszą przeprosić nowego prezydenta Tczewa Łukasza Brządkowskiego za zniesławienie. Przegrali w apelacji Ustępujący prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i wspierający go poseł Jacek Karnowski ostatecznie przegrali sądową batalię o zniesławienie Łukasza Brządkowskiego, kontrkandydata tego pierwszego w do fotela włodarza. Brządkowski, nim wygrał wybory, uzyskał również korzystny wyrok w sprawie. Pozwani odwołali się do sądu wyższej instancji. Ten jednak podtrzymał wyrok. 📢 W drugim przetargu jest jedna oferta na remont zabytkowego wiatraka w Tczewie W pierwszym przetargu dotyczącym remontu zabytkowego wiatraka w Tczewie nie było żadnej oferty. W drugim wpłynęła jedna i mieści się w puli finansowej zaplanowanej przez miasto. Trwa analizowanie oferty.

📢 Przestępca seksualny był poszukiwany od 6 lat. Policjanci z Tczewa zatrzymali go w Gdyni Kryminalni z Tczewa zatrzymali na terenie portu jachtowego w Gdyni 49-latka, który był poszukiwany przez organy ścigania od sześciu lat. Mężczyzna ma do odsiadki wyrok za przestępstwa seksualne. 📢 Poznaj finalistki tegorocznej edycji Miss Województwa Pomorskiego! Piękne panie walczą o koronę Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

📢 Ogłoszono przetarg na budowę przyszkolnego basenu w Tczewie. Inwestycja na dwa lata Miasto Tczew ogłosiło przetarg na budowę basenu przyszkolnego przy ulicy Topolowej. To działki przy Szkole Podstawowej nr 12. Oferty przyjmowane są do 9 maja 2024 r.

📢 EuroVelo 20. Nowa trasa rowerowa przez południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy Gdzieniegdzie są już tabliczki z liczbą 20 i oznaczeniami rowerowymi, choć nie ma jeszcze asfaltu. Są gminy, w których jest "stary" rowerowy asfalt, ale nie ma dedykowanych znaków. Subregionalna trasa rowerowa EuroVelo 20 będzie powstawała przez kilka najbliższych lat. W województwie pomorskim to łącznie 272 kilometry. 📢 36-latek z zarzutami o śmiertelne pobicie mieszkańca Tczewa. Grozi mu dożywocie Tczewscy policjanci zatrzymali na terenie Trójmiasta 36-letniego mężczyznę podejrzanego o śmiertelne pobicie 61-letniego mieszkańca Tczewa. Zatrzymany usłyszał zarzut i został aresztowany na trzy miesiące. 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 91 koło Tczewa. Trzy osoby zostały ranne Do zdarzenia doszło około godziny 10.30. Wypadek miał miejsce na drodze krajowej nr 91 przed Tczewem od strony Gdańska.

📢 Łukasz Brządkowski nowym prezydentem Tczewa. Zdecydowanie wygrał z Mirosławem Pobłockim Łukasz Brządowski z Samorządu OdNowa wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Tczewie. Zdobył 11 687 głosów - 66,04 procent. Jego konkurent, czyli obecny prezydent Mirosław Pobłocki (Porozumienie na Plus) uzyskał 6 011 głosów - 33,96 procent. Frekwencja wyniosła 41,97 procent. 📢 Druga tura wyborów samorządowych. Na Pomorzu mieszkańcy wybierali 23 wójtów, 14 burmistrzów i 4 prezydentów. Kto wygrał i obejmie urząd? Zakończyło się głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Na Pomorzu o fotel prezydenta, burmistrza i wójta walczyło 82 kandydatów. Swoje głosy oddawali m.in. mieszkańcy i osoby uprawnione w Gdyni, Wejherowie, Malborku, Kościerzynie, Kartuzach, czy Słupsku. Wybory samorządowe 2024 na żywo z "Dziennikiem Bałtyckim".

📢 Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Tczew Wiemy, jaki jest rezultat głosowania na wójta gm. Tczew oraz kto zasiądzie w radzie gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. PKW podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych.

📢 Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Subkowy Wiemy, jaki jest rezultat głosowania na wójta gm. Subkowy oraz kto zasiądzie w radzie gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. PKW podała oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci z poszczególnych komitetów wyborczych. 📢 Sprawdź wyniki wyborów do rady powiatu tczewskiego. Kogo wybrano w Twoim powiecie w 2024 roku? W niedzielę odbyły się wybory samorządowe 2024 w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki oraz przekazała, jak głosowali mieszkańcy poszczególnych powiatów. Jak zagłosowali mieszkańcy powiatu tczewskiego? Dowiedz się, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Przedstawiamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych.

📢 Sprawdź wyniki wyborów 2024 do sejmiku województwa pomorskiego (okręg nr 5). Jak głosowano w twoim regionie? Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, kto z okręgu nr 5 zasiądzie w radzie sejmiku województwa pomorskiego. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty wyborów w Twoim regionie. 📢 Czy tczewski poseł PiS miał dostać w twarz? Potajemne nagrania i kampania Przed pierwszą turą wyborów na stanowisko prezydenta Tczewa, były pracownik biura byłej posłanki Beaty Maciejewskiej przesłał do kilku redakcji nagranie z 2021 r., na którym ówczesna posłanka opowiada, że mąż Iwony Ochockiej, kandydatki na stanowisko prezydenta Tczewa mówił, że "chce dać w mordę" tczewskiemu posłowi PiS Kazimierzowi Smolińskiego. I że Iwona Ochocka ma się z tym zgadzać. W sprawie nagrania policja prowadzi dwa postępowania wyjaśniające. Iwona Ochocka powiedziała nam, że nagranie to element brudnej kampanii wyborczej, który miał jej zaszkodzić. Poseł Kazimierz Smoliński stwierdził w rozmowie z nami, że nie czuje się zagrożony, ale czuje się urażony.

