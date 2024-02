Prasówka z Tczewa 1.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01, w Tczewie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tczewianin Roku i Medale Pro Domo Trsoviensi. Uroczysta sesja w Tczewie”?

Prasówka Tczew 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tczewianin Roku i Medale Pro Domo Trsoviensi. Uroczysta sesja w Tczewie W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbyła się uroczysta sesja z okazji Dnia Tczewa. Wręczono nagrody "Tczewianina Roku". Były także wyróżnienia z "Medalem Pro Domo Trsoviensi".

📢 Beata Tadla to nowa prowadząca „PnŚ”. Zobacz, jak wyglądała na początku swojej kariery. Dziennikarka przeszła sporą metamorfozę Beata Tadla to znana dziennikarka, która powraca do TVP i będzie jedną z prowadzących poranny program „Pytanie na śniadanie”. Zobacz, jak się zmieniła gwiazda? Czy rozpoznasz ją na archiwalnych zdjęciach? 📢 Wypadek na skrzyżowaniu ulic Malinowskiej i Kwiatowej w Tczewie. Lądował śmigłowiec LPR Dzisiaj (31.01.2024 r.) przed godziną 10 doszło do wypadku na skrzyżowaniu ul. Malinowskiej i Kwiatowej w Tczewie. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

Prasówka 1.02 Tczew: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczął się proces byłego wiceprezydenta za przestępstwo wobec małoletniego. Piotr K. nie stawił się w sądzie We wtorek rozpoczął się przed gdańskim Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ proces byłego wiceprezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotra K. Prokuratura oskarżyła go o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego. Piotr K. nie stawił się w sądzie. Sprawa jest niejawna.

📢 Rosyjskie miasta owiane tajemnicą. Do dziś pozostają zamknięte, w przeszłości dochodziło tam do zagadkowych wypadków... Tajemnicze miejsca wzbudzają ogromne zainteresowanie turystów z całego świata – niestety, odwiedzenie tych miast do dziś nie jest możliwe, co dodatkowo rozpala ciekawość fanów teorii spiskowych. Strzeżone bramy, przepustki, zakazy lotów... W dzisiejszych czasach brzmi jak science fiction? To rzeczywistość tysięcy mieszkańców kilkudziesięciu enigmatycznych zakątków Federacji Rosyjskiej. Co się w nich kryje?

📢 Generał Józef Haller w Tczewie i powrót miasta do Polski. Parada ulicami miasta 30 stycznia obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Data nie jest przypadkowa. 30 stycznia 1920 roku miasto oficjalnie powróciło do Polski odrodzonej po zaborach. Z tej okazji dzisiaj (30 stycznia 2024 r.) zorganizowano przed ratuszem małą inscenizację oraz odbyła się miejska parada.

📢 Przemarsz ulicami Tczewa. Tak świętowano rocznicę powrotu miasta do Polski 30 stycznia obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Data nie jest przypadkowa. 30 stycznia 1920 roku miasto oficjalnie powróciło do Polski odrodzonej po zaborach. Z tej okazji dzisiaj (30 stycznia 2024 r.) zorganizowano przed ratuszem małą inscenizację oraz odbyła się miejska parada. 📢 Na co pomaga reishi? To grzyby dla osób zestresowanych, zmęczonych i często chorych. Sprawdź, jak działa „boski grzyb nieśmiertelności” Grzybki reishi należą do najzdrowszych grzybów leczniczych. O ich dobroczynnych właściwościach świadczy tłumaczenie tego japońskiego słowa, które oznacza „boski grzyb nieśmiertelności”. Ganoderma czy też lakownica wspomoże organizm właśnie teraz, gdy jest gnębiony infekcjami, alergiami, stanem zapalnym i zmęczeniem. Zobacz, na co pomaga reishi i jak go przyjmować.

📢 Kilka ciekawych zjawisk optycznych na niebie! Wszystko widać na zdjęciach 30.01.2024 r. przyniósł kolejny spektakl na niebie. Co się zadziało? Na pewno kilka zjawisk optycznych, a wśród nich m.in. "halo". Halo to fascynujące zjawisko atmosferyczne, które polega na pojawianiu się okręgu świetlnego lub łuku wokół słońca lub księżyca. Zobacz, co udało się uchwycić na zdjęciach Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.