Prasówka z Tczewa 18.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To już oficjalnie. Były parlamentarzysta Jan Kulas nie został zarejestrowany jako kandydat na stanowisko prezydenta Tczewa. Powód? Na jego listach jest zbyt mało kandydatów na radnych. Zabrakło trzech nazwisk.

„W Gdańsku-Śródmieściu zaułkowi przy północnej i wschodniej stronie kościoła św. Jana nadaje się nazwę Zaułek Zachariasza Zappio” - donosi uchwała Rady Miasta Gdańska z 25 marca 1999 roku. Zaułek Zachariasza Zappio to piękna uliczka, która dla wielu turystów pozostaje tajemnicą. Sprawdźcie, kim jest patron gdańskiego zaułka i jaka jest jego historia.

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.