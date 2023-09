Prasówka z Tczewa 19.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do 30 września 2023 roku Fabryka Sztuk w Tczewie przyjmuje zgłoszenia i zdjęcia w konkursie fotograficznym "Wakacje z aparatem". Dla najlepszych autorów przygotowano wartościowe nagrody.

Po makabrycznym odkryciu zwłok noworodków w domu w Czernikach głos zabierają urzędnicy. Wójt gminy Stara Kiszewa w oświadczeniu wyjaśnia, że po otrzymaniu niepokojących informacji, Ośrodek Pomocy Społecznej złożył zawiadomienie do prokuratury.

Przy ulicy Grunwaldzkiej w Tczewie powstaje strefa rekreacyjna. To zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Koszt prac wynosi 213 tysięcy złotych. Nowy teren rekreacyjny będzie gotowy w połowie listopada 2023 roku.

370 tysięcy złotych zabezpieczono w budżecie miasta Tczew na likwidację barier architektonicznych przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2. To budowa nowych schodów od ulicy Warsztatowej oraz wykonanie podjazdu od ulicy Gdańskiej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mammografia i cytologia to dwa kobiece badania profilaktyczne, które należą do najważniejszych. Pozwalają wykryć wcześnie raka piersi oraz raka szyjki macicy, by rozpocząć skuteczne leczenie. Od 1 listopada 2023 r. z bezpłatnych badań, które są refundowane przez NFZ, będą mogły korzystać panie starsze nich dotychczas, a mammografia będzie przysługiwać też wcześniej. Są ponadto inne zmiany – zobacz szczegóły.