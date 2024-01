Prasówka z Tczewa 26.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dzisiaj rano (25.01.2024 r.) doszło do ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie. Powód? Włączył się system przeciwpożarowy.

Rusza nowa edycja budżetu obywatelskiego w Tczewie. Od 26 stycznia do 16 lutego 2024 roku mieszkańcy miasta, niezależnie od wieku, mogą zgłaszać swoje propozycje do realizacji w 2025 roku. Do podziału jest jeden milion złotych.