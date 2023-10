Prasówka z Tczewa 28.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do 68-letniego mieszkańca Tczewa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako przedstawiciel firmy inwestycyjnej związanej z kryptowalutami. W rzeczywistości był przestępcą.

To jest ten czas, kiedy odwiedzamy cmentarze porządkując groby i ich otoczenie. Myjemy nagrobki, oczyszczamy je z liści i innych nieczystości. Na starym cmentarzu w Tczewie spotkaliśmy uczniów miejscowego liceum ze szkolnego klubu wolontariatu. Młodzi ludzie, jak co roku, porządkują groby, które są opuszczone. To postawa godna pochwały.

W Kierwałdzie (gmina Morzeszczyn) rozbudowany zostanie obiekt miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Samorząd otrzyma na ten cel dotację z Polskiego Ładu. Zaplanowano budowę nowego garażu, pojawi się pomieszczenie socjalne.