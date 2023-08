Prasówka z Tczewa 31.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po raz kolejny tczewscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję dotyczącą nielegalnych gier hazardowych. Konieczne było wyważenie drzwi do lokalu, w którym znajdowały się automaty.

W Piasecznie (gm. Gniew) odbył się Festiwal Folkloru. To połączenie tradycji, muzyki i tańca. Oddano także hołd zmarłym regionalistom.

Do 12 września 2023 roku mieszkańcy Tczewa mogą wybierać projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa nie ukrywa, że jak na razie, niewiele osób zdecydowało się oddać głos. Samorządowiec zachęca, aby to zrobić.