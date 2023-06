Przedszkola w Tczewie w roku szkolnym 2023/2024. Adresy i kontakt do placówek

Niepubliczne przedszkola w Tczewie działają według przepisów, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę bierze się także okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 znajdziesz na stronie internetowej lub w samej placówce.

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają zazwyczaj w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różne procesy rekrutacyjne. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Nauka w przedszkolu jest wielce ważna w sferze rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

Jest to przestrzeń do rozwoju umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak bez pomocy dorosłych myć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.