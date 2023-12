Przegląd prasy 12.12.2023 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Czy warto pracować w Philip Morris w Polsce? Według ekspertów z branży, warto – potwierdza to m.in. wyróżnienie w konkursie Employer Branding Stars 2023 organizowanym przez Employer Barnding Institute. Co wyróżnia tego pracodawcę? To przede wszystkim działania na rzecz równości, wsparcie dla zatrudnionych rodziców czy budowanie międzypokoleniowego dialogu.