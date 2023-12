Przegląd prasy 19.12.2023 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Szerokie spodnie wracają do łask. W 2024 roku będziemy nosić tylko ten krój. Robiąc noworoczne porządki, rurki możesz schować głęboko do szafy. Ten trend spodoba się tym kobietom, które mają masywne uda i kompleksy na punkcie swoich nóg. Puddle jeans noszą gwiazdy. Zobacz, jak je stylizują Markowska, Wieniawa, czy Lewandowska.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.