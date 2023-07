Przegląd prasy 23.07.2023 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Po raz dziesiąty już w historii w piątek, 21 lipca wieczorem, fani Arki Gdynia bawili się wspólnie podczas spotkania międzypokoleniowego kibiców na słynnej "Górce" przy ul. Ejsmonda. To z tego właśnie miejsca najbardziej zagorzali fanatycy żółto-niebieskich dopingowali przez dziesięciolecia swoich ulubieńców w wielu pamiętnych meczach na dawnym stadionie.

Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska!