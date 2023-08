Przegląd prasy 30.08.2023 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

W Piasecznie (gm. Gniew) odbył się Festiwal Folkloru. To połączenie tradycji, muzyki i tańca. Oddano także hołd zmarłym regionalistom.

Do 12 września 2023 roku mieszkańcy Tczewa mogą wybierać projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa nie ukrywa, że jak na razie, niewiele osób zdecydowało się oddać głos. Samorządowiec zachęca, aby to zrobić.

Władze Tczewa planują rozszerzyć płatną strefę parkowania. Chodzi o miejsca postojowe przy basenie oraz ulicy Saperskiej. Projekt uchwały w tej sprawie pojawi się na czwartkowej (31 sierpnia 2023 roku) sesji Rady Miejskiej w Tczewie.