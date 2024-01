Przegląd prasy 31.01.2024 Tczew. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

30 stycznia obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Data nie jest przypadkowa. 30 stycznia 1920 roku miasto oficjalnie powróciło do Polski odrodzonej po zaborach. Z tej okazji dzisiaj (30 stycznia 2024 r.) zorganizowano przed ratuszem małą inscenizację oraz odbyła się miejska parada.

30 stycznia obchodzony jest jako Dzień Tczewa. Data nie jest przypadkowa. 30 stycznia 1920 roku miasto oficjalnie powróciło do Polski odrodzonej po zaborach. Z tej okazji dzisiaj (30 stycznia 2024 r.) zorganizowano przed ratuszem małą inscenizację oraz odbyła się miejska parada.

nowy ipad mini. ma wyświetlacz liquid retina 8,3 c...

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co miesiąc w Pokemon GO pojawiają się wyjątkowe atrakcje przygotowane przez firmę Niantic. Luty będzie miesiącem doskonałym dla fanów rajdów, szczególnie takich zawierających naprawdę silne, legendarne stworki. W grze odbędzie się też kilka pomniejszych wydarzeń oraz Community Day. Zobacz wszystkie ciekawe rzeczy, jakie pojawia się w lutym 2024 roku w Pokemon GO.