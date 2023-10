Przegląd prasy Tczew 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tczewie

Modne swetry damskie nie tylko zapewnią stylowy look, ale przede wszystkim ogrzeją w chłodne dni. Za oknami coraz zimniej, a my coraz częściej sięgamy po ciepłe ubrania. Swetry zaczynają pojawiać się też w stylizacjach celebrytek. Katarzyna Dowbor postawiła niedawno na energetyczny róż, z kolei Małgorzata Rozenek preferuje bardziej stonowane kolory. Zobacz, co noszą gwiazdy, a także sprawdź przegląd tanich i modnych swetrów damskich na jesień z popularnych sklepów.