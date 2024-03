Przegląd prasy Tczew 20.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tczewie

W trzecim kwartale 2024 r. ma zostać uchwalony zaktualizowany program rewitalizacyjny dla Starego Miasta oraz Zatorza w Tczewie. Miasto liczy na nowe zewnętrzne dotacje na wybrane projekty.

Miejski plac targowy przy ulicy Targowej w Tczewie chluby miastu nie przynosi. Czas tu jakby się zatrzymał. Obskurne i toporne stoły do handlu, zaniedbane otoczenie. Do tego brak miejsc postojowych. Dyskusja o modernizacji tego miejsca trwa co najmniej od ...dwudziestu lat.