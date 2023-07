Przegląd prasy Tczew 7.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tczewie

Tczewskie piłkarki ręczne w imponującym stylu rozpoczęły rozgrywki Orlen Summer Superligi 2023. W pierwszych zawodach w Inowrocławiu dotarły do finału, a w drugim w Gdańsku poszły za ciosem i wygrały. To stawia je w świetnej sytuacji przed dwoma kolejnymi rozgrywkami eliminacyjnymi i wielkim finałem w Płocki. Przede wszystkim jednak zarażają energią, która udziela się kibicom na trybunach.

Pod okiem nowego trenera, Wojciecha Łobodzińskiego, na obiektach Hotelu Mistral Sport w Gniewinie, piłkarze Arki Gdynia przygotowują się od początku tygodnia do kolejnego sezonu w Fortuna 1. Lidze. Zajęcia na zgrupowaniu potrwają jeszcze do 12 lipca.

Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.