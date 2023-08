Przegląd prasy z Tczewa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 29.08.2023

Tczewscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z kradzieżami samochodów na terenie Polski i Niemiec. Sprawcy w wieku 24 i 45 lat usłyszeli zarzuty. Za kradzież aut grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zatrzymali mężczyznę, który z otwartego samochodu ukradł portfel z kwotą 1300 złotych. Sprawcy grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

Agnieszka Chylińska niezbyt chętnie dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Dlatego fotki z jej domu skrupulatnie są wychwytywane przez fanów. Gdzie i jak mieszka Agnieszka Chylińska? Sprawdź, jak wyglądają wnętrza domu polskiej piosenkarki i jurorki znanego programu Mam talent!