Przegląd prasy z Tczewa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 6.02.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.02, w Tczewie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... ”?

Prasówka Tczew 6.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Marketing retro, czyli reklamy sprzed 100 lat! Zobaczcie, jak i czym kuszono klientów. Na piękny biust, łysi mają gorzej... Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.

📢 Co dalej z napisem "TCZEW"? Będą przenosiny, czy jednak nie? Do Urzędu Miejskiego w Tczewie nie wpłynęły, jak do tej pory, oficjalne propozycje dotyczące przeniesienia w inne miejsce promocyjnego przestrzennego napisu "TCZEW", który obecnie znajduje się na skwerze przy zbiegu ul. Gdańskiej i al. Zwycięstwa. Zamontowano go w połowie grudnia 2023 roku. I lokalizacja była krytykowana.

Prasówka 6.02 Tczew: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobacz kobiety, które zaginęły na Pomorzu. Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 Komitet wyborczy prezydenta Tczewa zarejestrowany do kwietniowych wyborów Komisarz wyborczy w Gdańsku zarejestrował Komitet Wyborczy Porozumienie na Plus. To obecna opcja rządząca w mieście Tczew i w powiecie tczewskim. Kandydatem na prezydenta Tczewa w kwietniowych wyborach będzie obecny włodarz Mirosław Pobłocki. 📢 Zaatakował nożem 29-latka. Mieszkaniec Tczewa ma zarzut usiłowania zabójstwa Tczewscy kryminalni ustalili i zatrzymali 43-latka, który zaatakował nożem 29-latka. Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa. Napastnik został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 📢 Sportowcy i trenerzy otrzymali nagrody prezydenta Tczewa 31 zawodników i 11 trenerów otrzymało nagrody samorządowe za osiągnięcia w 2023 roku. Wręczył je Adam Urban, wiceprezydent Tczewa.

