Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Tczewie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Światowej sławy skrzypek w środę 7 czerwca odwiedził Trójmiasto. Razem ze swoim zespołem liczącym 60 muzyków André Rieu wystąpił w Ergo Arenie. Na koncert zjechali się fani z całego kraju, na co wskazywały ogromne korki ciągnące się przed Areną. Maestro znowu to zrobił. Kilkugodzinna symfonia emocji oczarowała publiczność. Zobaczcie fotorelację z tego niesamowitego wydarzenia!

11 czerwca 2023 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się jubileuszowy koncert Chóru Męskiego "Echo" z okazji 100-lecia jego działalności. Początek o godzinie 17.00.

Uroczystość Bożego Ciała to ważne w Kościele katolickim święto. Co właściwie obchodzimy tego dnia? Jakie są tradycje i obrzędy związane z Bożym Ciałem? Co oznacza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o tym święcie!

Policjanci z Tczewa zatrzymali 20-letniego mieszkańca tego miasta, który w maju 2023 roku zaatakował 17-latka, próbując go okraść. Sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.