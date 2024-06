Rewitalizacja Starego Miasta w Gniewie. Zgłoś swoje uwagi

Konsultacje, tak jak i wcześniejsze ankiety, zostaną wykorzystane do opracowania końcowego raportu dotyczącego lokalnego programu rewitalizacji gminy Gniew z lat 2026-2023.

Spotkanie z mieszkańcami w urzędzie w Gniewie w sprawie rewitalizacji

Zamek, Pałac Marysieńki, gotycki kościół św. Mikołaja, rynek z okalającymi go uliczkami. I oczywiście Wisła. To główne atrakcje i turystyczne atuty Gniewu. Zapraszamy w zdjęciową i pocztówkową podróż…

Rewitalizacja w Gniewie obejmowała Stare Miasto i Podzamcze. Podzielono ją na trzy etapy

W pierwszym etapie rewitalizacji (2018-2019) przebudowano nawierzchnie ośmiu ulic i plac na Starym Mieście. Prace kosztowały około 10 mln zł. Drugi etap to także inwestycje, ale i przedsięwzięcia społeczne, takie jak np. stworzenie Centrum Wsparcia Rodzin w części budynków przy placu Grunwaldzkim (rynek). Udało się też odnowić kilka innych budynków. Koszt prac to 7,5 mln zł.

Ostatnim etapem była modernizacja kilku ulic przy kościele oraz rekreacyjne zagospodarowanie skarpy przy ulicy Wiślanej. Koszt prac to kilka milionów złotych.