Rozbój w okolicy dworca PKP w Tczewie. Pobito 17-latka. Sprawca został zatrzymany

17-latek został zaatakowany na przystanku

17-letni mieszkaniec Tczewa czekał na przystanku na miejski autobus. Podszedł do niego 20-letni mężczyzna, który zaczął okładać go pięściami i kopać w plecy. W ten sposób chciał zmusić 17-latka do przekazania pieniędzy. Do kradzieży ostatecznie nie doszło.