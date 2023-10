Ścisk w pociągu Regio między Tczewem a Gdańskiem. W składzie zasłabła młoda kobieta

W pociągu Regio, między Tczewem a Gdańskiem zasłabła kobieta. Pasażerka, która skontaktowała się z nami, wiąże ten fakt z przepełnionym składem, domagając się pociągu z większą liczbą miejsc, którym codziennie kilkaset osób dojeżdża do pracy, szkoły, uczelni. Do zdarzenia doszło w środę (25.10.2023 r). Polregio informuje nas, że od dzisiaj (27.10.2023 r.) poranny pociąg składa się już z dwóch jednostek, co oznacza podwojenie miejsc.

Czytelniczka