Szlak z Gdańska do Tczewa wzdłuż Motławy. Propozycja rowerowej wycieczki

Zagroda edukacyjna ze starym wiatrakiem paltrakiem

W Gdańsku formalnie szlak zaczyna się przy Urzędzie Marszałkowskim. My wystartowaliśmy z Parku Oruńskiego (południe Gdańska). Z tego miejsca kierowaliśmy się w stronę ulicy Przybrzeżnej. A później do miejscowości Krępiec. Kolejne wsie na trasie to m.in. Wiślina i Mokry Dwór. W tej ostatniej godna odwiedzenia jest zagroda edukacyjna ze starym wiatrakiem paltrakiem.

Rowerowe miejsce odpoczynku we Wróblewie

Następne miejscowości to Bystra oraz Wróblewo. W tej ostatniej wsi (przy trasie) jest całkiem spore zadaszone miejsce rekreacyjne ze stołami i ławami. To także przystań kajakowa. Obejrzeć można po sąsiedzku zabytkowy kościół.

Z Wróblewa dojeżdżamy do Grabin Duchownych. Kolejna wsie to: Suchy Dąb, Krzywe Koło i Koźliny. Dojeżdżając do miejscowości Czatkowy mamy do wyboru kilka wariantów dojazdu do samego Tczewa (dworzec PKP to koniec trasy), częściowo też już wałem wiślanym.