Teraz już nie cieszą się wolnością. Policja w Tczewie zatrzymała 18 osób

Dziewięć osób do aresztu za przestępstwa

- Wśród zatrzymanych osób były trzy osoby nieletnie, które zgodnie z wydanym przed sąd nakazem należało doprowadzić do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. W przypadku 9 osób sąd wydał nakaz doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia kary więzienia za popełnione przestępstwa. Mundurowi zatrzymali także dwie kobiety i jednego mężczyznę, których sąd nakazał doprowadzić na badanie sądowo-psychiatryczne - informuje sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Myślał, że to fachowcy od licznika, a to byli policjanci

Policjanci z zespołu wywiadowczego zapukali do drzwi 32-latka poszukiwanego za znęcanie się. Mężczyzna otworzył drzwi funkcjonariuszom i zaprosił ich do środka, ponieważ był przekonany, że są to fachowcy, którzy przyszli naprawić mu liczniki.

Mężczyzna spędzi za kratkami pół roku.