Trasy nordic walking do 34 km od Tczewa. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 19 - 20 sierpnia

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Tczewa? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać z Tczewa na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy szlaki w odległości do 34 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Szlaki nordic walking w pobliżu Tczewa Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 34 km od Tczewa. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Przed marszem sprawdź, jaka będzie pogoda w Tczewie. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Rezerwat Ptasi Raj Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 23 651 m

Suma podejść: 23 668 m

Suma zejść: 23 670 m WiWok poleca trasę uprawiającym nordic walking z Tczewa Krótki spacer z możliwością obserwowania dzikiej przyrody, a w szczególności ptactwa. Wieże widokowe i pomost stwarzają dobre warunki do obserwowania ptaków. Doskonałe wyciszenie.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend dla Tczewa

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Jantarowy - pieszy żółty (Mierzeja Wiślana) ver. 2015 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 44,53 km

Czas trwania marszu: 95 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 569 m

Suma podejść: 2 800 m

Suma zejść: 2 794 m Amatorom nordic walking z Tczewa trasę poleca JJ_Active

Szlak Jantarowy - długość: 52 km Mikoszewo (przeprawa promowa) - Jantar - Stegna - Sztutowo - Przebrno - Krynica Morska (przystań żeglugi). Szlak rozpoczyna się w Mikoszewie przy przeprawie promowej. Następnie wiedzie przez nadmorskie lasy, przechodząc przez miejscowość Jantar i Stegna. Dalej przechodzi koło KL Stutthof, za Sztutowem wchodzi na teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Przechodzi przez Przebrno, gdzie przekracza dawną granicę Wolnego Miasta Gdańska. Cały czas widzie lasami na wschód, aż do Wielbłądziego Grzbietu, gdzie zawraca w kierunku zachodnim. Kończy swój bieg w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka dookoła Jeziora Straszyńskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,56 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podejść: 998 m

Suma zejść: 1 011 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Tczewa

W ostatni weekend lutego wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą po lasach okalających Jezioro Straszyńskie. Akwen ten nie jest tak bardzo znany jak leżące nieopodal Jezioro Otomińskie, a wszystko przez to, że jest zbiornikiem retencyjnym i ujęciem wody pitnej dla południowych dzielnic Gdańska. To także Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni, dlatego latem nie spotkamy tu specjalnie ani plażowiczów, ani amatorów kąpieli. W ostatnich latach lasy te upodobali sobie amatorzy aktywnego wypoczynku. Jest tu mnóstwo ścieżek pod kątem wędrówek, bądź wycieczek rowerowych, a ciekawa rzeźba terenu i urozmaicony brzeg jeziora zachęca do aktywności. Znajdziemy tu sporo małych zatoczek i zakamarków w sam raz na piknik, dlatego też wrócimy tu ponownie gdy będzie cieplej

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - co to? Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów. Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością. Kto może uprawiać nordic walking? Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Za opóźnienie pociągu najmocniej przepraszamy...