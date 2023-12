Trasy rowerowe do 18 km od Tczewa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Tczewa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 18 km od Tczewa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Tczewa proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Tczewa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Tczewa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 grudnia w Tczewie ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia w Tczewie ma być -0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 31%. 🚲 Trasa rowerowa: Trasa - Zamkami Krzyżackimi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 670,8 km

Czas trwania wyprawy: 195 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 2 645 m

Suma zjazdów: 2 527 m Rowerzystom z Tczewa trasę poleca Makrosso Trasę śladami Zamków Krzyżackich udało nam się zrobić w około 8 dni. Wszystko oczywiście zależy od tego czym się poruszamy, jaką mamy pogodę oraz ile chcemy zwiedzić. Wyprawę zaczęliśmy w Malborku, do którego można dostać się pociągiem, koniec natomiast był to Kętrzyn, z którego również można wydostać się pociągiem ;)

Trasa prowadzi głównie mało zatłoczonymi drogami, czasem - wiejsko, leśnymi traktami. Jeśli chodzi o noclegi można bardzo łatwo znaleźć "pokoje gościnne" czy też schroniska młodzieżowe. Poruszając się trasą odwiedzamy takie miejsca jak Malbork, Gniew, Grudziądz, Kwidzyn, Rogóźno, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Zamek Bierzgłowski, Toruń, Golub-Dobrzyń, Brodnica, Lidzbark, Działdowo, Nidzica, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Reszel, Barciany i Kętrzyn.

Właściwie w każdym z wymienionych miejsc jest co zobaczyć. Ważniejsze opisy przy "waypointach".

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wszystkie drogi prowadzą do Gdańska: Pelplin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,81 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 857 m

Suma zjazdów: 787 m Szy poleca trasę rowerzystom z Tczewa Trzeba być nie całkiem jak się należy, by w drugą niedzielę pod rząd o siódmej trzydzieści (jeden) wsiadać w pociąg i jechać gdzieś tam w Polskę by cały dzień kręcić pedałami. Na dodatek w tę samą stronę. W stronę domu, oczywiście.

Tym razem wysiedliśmy z pociągu w Pelplinie. Ostatni raz byłem tu ze dwadzieścia lat temu ze szkolnym kołem PTTK, nie pamiętałem, że pelplińska katedra jest drugim największym ceglanym kościołem w Polsce. Po Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Cóż, katedra była też chyba drugim... ogrzewanym kościołem w którym byłem. Żal było wychodzić na ten kociewski mróz. Kto wie, że stalle (rzeźbione, drewniane ławy) w katedrze w Pelplinie są jednymi z najcenniejszych dzieł stolarstwa artystycznego w Polsce? Powstały w XV wieku - ilu ludzi, jak bardzo ważnych i jak bardzo zwykłych, na nich siedziało?

W ostatnich latach po większości pelplińskich ulic pobiegły ścieżki rowerowe, niedaleko przebiegła autostrada, miasto obiegła obwodnica, a nad nią, na Górze Papieskiej, stanął wielki krzyż, upamiętniający wizytę Jana Pawła II w 1999 roku. Wielki, błyszczący w promieniach słońca, otoczony herbami gmin i powiatów diecezji stoi... zupełnie niepilnowany. Gdyby tylko było nas więcej...

Nawet Wikipedia nie wie (jeszcze), że przeznany Florian Ceynowa ruszył do walk w Powstaniu Wielkopolskim z niewielkiej, mijanej przez nas w zawrotnym rowerowym pędzie Klonówki. Wspomina o tym tablica na głazie we wsi - kolejny niewielki odprysk wielkiej historii na naszych rowerach. Po raz pierwszy na rowerach trafiliśmy też do Szpęgawska. Jeżdżąc między trzydziestoma dwoma grobami trudno opędzić się od myśli, w jakich spokojnych czasach żyjemy. Nikt nas nie wyprowadzi w nocy z domu z lufą przy głowie, nie zaprowadzi do lasu, nie strzeli w potylicę, nie wrzuci do wykopanego dołu, nie podpali ciała, a potem nie zaleje dołu wapnem... A wszystko to przeżyło kilka tysięcy kociewiaków - uczonych z Pelplina, nauczycieli ze szkół Kociewia, chorych ze szpitala w Kocborowie i wielu, wielu innych... ... a potem to już było z góry. Kociewskie ścieżki w jesiennym słońcu, pyszny pstrąg w Kleszczewie i 90 kilka kilometrów na liczniku. Choć ta ostatnia kwestia jeszcze długo budzić będzie kontrowersje...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak po Dolinie Dolnej Wisły Zachód (Tczew - Cierpice) - Rowerowy Czarny ver. 2018 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 227,37 km

Czas trwania wyprawy: 554 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 106 m

Suma zjazdów: 1 087 m JJ_Active poleca trasę rowerzystom z Tczewa

Szlak dolnej Wisły - rowerowy czarny z racji jego długości podzieliłem na dwa odcinki mniej więcej równe (wschodni i zachodni). Pierwotnie szlak biegł przez zabytkowy most w Tczewie jednak w 2018 roku jest on nieprzejezdny. Szlak w niektórych miejscach posiada kilka rozwidleń (podwójne oznakowanie) nowsze wersje są łatwiejsze w pokonaniu (droga asfaltowa) jednak mniej ciekawe krajoznawczo. Poziom znakowania bardzo różny ale generalnie można się zgubić. Nie wiem czy udało mi się znaleźć wszystkie podwójne znakowania ale te które odkryłem zamieściłem na mapach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Tczewa

🚲 Trasa rowerowa: Szpęgawsk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 893 m

Suma zjazdów: 898 m Rowerzystom z Tczewa trasę poleca Voyo1

Szutry piszczały pod kołami aż miło. Niewidoczne na openstreecie ścieżki okazują się być autostradami rowerowymi - odcinek w lesie wzdłuż Kokoszkowy jest rewelacyjny. No i jezioro Kochanka po raz kolejny nie zawiodło - tu jakby całe ptactwo z okolic zlatuje się na gody czy jakoś tak...

Na skraju lasu przy ul. Spacerowej w Starogardzie znajduje się niewielki zbiornik wodny, który w promieniach porannego słońca daje fajne efekty dla fotografów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa na Lisewiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 47,81 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 839 m Voyo1 poleca trasę mieszkańcom Tczewa

Dobra trasa na wypad turystyczny na szutry i leśne ścieżki.

Zaskakująca duża ilość szutrów pozwala cieszyć się spokojną jazdą.

Na pewno te drogi będą jeszcze mnie widziały wiele razy.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Tczewie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie