Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Tczewie. Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

Jak powstały lody?

Pierwsze informacje o deserach z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować także wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek wykwintny i trudny w wykonaniu ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.

W naszym kraju większą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane ze specjalnych wózków na ulicach Warszawy, Krakowa, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Po wojnie rozwinęła się produkcja lodów na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Były podawane w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Tczewie otwierano w centrum i przy najbardziej ruchliwych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.